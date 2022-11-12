Украинцев до боли поразила трагедия украинца Сергея Коспенко, потерявшего свою семью.
Историей поделился активист и волонтер Сергей Стерненко:
"Привет! Пишу этот пост и надеюсь, что когда-нибудь его используют на международном трибунале как очередное доказательство того, что россия – страна-террорист.
На этих двух фото – смысл моей жизни. Моя дочь Ангелина, которой было всего 8 месяцев, и моя жена Елена. Мы все жили в частном секторе Жовтневого района Мариуполя, где и встретили 24 февраля. Это было самое начало вторжения россии в Украину. Наш город был одним из первых, куда вошли оккупанты.
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Когда началась война, мы не планировали никуда эвакуироваться, потому что думали, что Вооруженные силы Украины обязательно защитят нас. Да и было некуда. В конце концов мы на своей земле.
К сожалению, оккупанты избрали путь нацистов. Из-за того, что они не могли биться с нашими украинскими воинами, они стали бить по мирному населению…
9 марта – черный день календаря. Тогда я, как и в последние дни, закупился едой и лекарством и поехал развозить все это к тем, кому жизненно необходимо (что-то передавал нашим героям, что-то гражданским). Задержался до полуночи.
Когда собирался ехать домой, поступил звонок от соседей. Они говорили, что в наш дом прилетела ракета. Я сразу поехал туда. А когда приехал – обнаружил сильный пожар на нашем участке. Наш дом сильно горел. И хотя пожарные пытались его потушить, он никак не заканчивался.
Как сказали соседи, моя семья вряд ли успела выбежать… позже я узнал, что это так. Они спали и не смогли отреагировать. Сгорели. Похоронили в закрытых гробах через несколько дней. Я остался один в этом мире.
Прошло уже 8 месяцев. Столько же, сколько было тогда моей дочери. Почему пишу это только сейчас? Потому что наконец собрался с мыслями. До этого было очень больно. Сейчас тоже. Но раньше было сильнее".
Напомним, стали известны планы ВСУ на зиму и откуда возьмутся тысячи новобранцев.
Также сообщалось, что у российской элиты есть повод для паники, и это не война.
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