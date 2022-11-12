Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес предполагает, что временно оккупированные Мариуполь и Мелитополь могут быть освобождены от российских военных до января 2023 года.

Такой прогноз американский генерал написал у себя на странице в твиттере.

"HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в радиусе. Это ухудшит российскую оборону, тогда как "левое крыло" контрнаступления (украинской армии – ред.) займет Мариуполь и Мелитополь. Это произойдет до января. Тогда начинается решающий этап кампании – освобождение Крыма", - говорится в его сообщении.

Напомним, "Тела лежат месяцами там уже, их никто не забирает": боец ВСУ рассказал о происходящем на Донбассе.

Как сообщала Politeka, ВСУ разгромили оккупантов на Запорожье, в Генштабе раскрыли первые подробности: "Подтверждено поражение...".

Также Politeka писала, что Более 20 тысяч оккупантов: в разведке раскрыли реальную ситуацию в Херсоне и предупредили, чего теперь ждать.