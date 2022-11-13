Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 ноября.
Ударам подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь.
По данным Генштаба, в Брестской области республики Беларусь, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил российской федерации, значительно усиливается социальное напряжение. В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающимся в лечении.
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В целом за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.
Напомним, "Тела лежат месяцами там уже, их никто не забирает": боец ВСУ рассказал о происходящем на Донбассе.
Как сообщала Politeka, ВСУ разгромили оккупантов на Запорожье, в Генштабе раскрыли первые подробности.
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