Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 ноября.

В районе населенного пункта Днепряне по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых вскоре умерло еще 16 человек. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется.

Всего авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Сообщается, что в оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

Напомним, "Тела лежат месяцами там уже, их никто не забирает": боец ВСУ рассказал о происходящем на Донбассе.

Как сообщала Politeka, ВСУ разгромили оккупантов на Запорожье, в Генштабе раскрыли первые подробности.

Также Politeka писала, что в разведке раскрыли реальную ситуацию в Херсоне и предупредили, чего теперь ждать.