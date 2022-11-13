В Броварах Киевской области в воскресенье, 13 ноября, возник пожар в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Все обстоятельства трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о пожаре в 9-этажном жилом доме в Броварах к ним поступила около 8:00.

"По прибытию установлено, что из квартиры на 6-м этаже девятиэтажного дома идет дым. Спасателями была проведена эвакуация 10 жителей подъезда и спасены 2 человека. В ходе разведки обнаружено погибшего 1967 года рождения и тело покойной 1940 года рождения . Пожар был локализован в 8:24 и полностью ликвидирован в 9:02", - рассказали в ГСЧС,

По предварительной информации, в квартире во время отпевания покойницы зажгли свечи. По словам очевидцев, именно они послужили причиной пожара в квартире. В ГСЧС призывали не пренебрегать правилами безопасности при использовании открытого огня в помещении привело к трагедии.

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