В Черниговской области на коленях провели в последний путь пограничницу, которую убили россияне. Женщине было 34 года и у нее осталась дочь.
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.
34-летняя Татьяна Виноградская вступила в ряды Госпогранслужбы с 2012 года, работала на паспортном контроле.
Ее жизнь оборвалась на боевом посту 9 ноября. В тот день российские оккупанты снова обстреляли пограничный пункт пропуска на Черниговщине. Молодая женщина получила смертельное осколочное ранение.
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Родные, близкие и коллеги отзываются о погибшей Татьяне как о положительном человеке, который всегда улыбался и настраивал на позитив других.
"Она была как солнышко – красивая, положительная, всегда с улыбкой. Такой и останется, но теперь только в воспоминаниях", - написали о погибшем коллеге в Госпогранслужбе.
Муж Татьяны – также военнослужащий. У супругов есть 13-летняя дочь.
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