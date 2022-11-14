Русские не создают условий для ослабления боевых действий до конца осени и зимы, а начинают новое наступление.

Об этом говорится в новом отчете аналитиковамериканского Института изучения войны.

Так, отмечается, что новый успех Украины во многом стал результатом новаторского использования ВСУ поставленной США высокоточной ракетной системы HIMARS для нарушения российских линий снабжения. Боеприпасы HIMARS, которые США передали Украине, не подходят для разрушения мостов — их боеголовки слишком малы и не оптимизированы для таких ударов.

ВСУ разработали тактику обхода этого ограничения, нанося множественные точечные удары по Антоновскому мосту и дороге, пролегающей над Каховской плотиной, таким образом, чтобы разрушить проезжую часть и сделать ее непригодной для использования.

В конце концов русские остались только с баржами, но ВСУ атаковали и их.

Отмечается, что Путин, вероятно, позволил своим войскам уйти из западной части Херсонщины при условии, что будет захвачена оставшаяся часть Донецкой области. Для этого россияне могут использовать силы, которые вышли из Херсона, и прибывших мобилизованных.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают в себя обычные части регулярных Вооруженных сил России, мобилизованные военнослужащие, войска ЧВК Вагнера, формирования БАРС (Российский добровольческий резерв), отряды ополчения Донецкой и Луганской «рееспублик» бойцы чеченских отрядов Рамзана Кадырова, и добровольческие батальоны.

Впрочем, отмечают аналитики института, это причудливое скопление боевых сил будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичного размера. И крайне маловерятно, что руководство сможет превратить ее в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну. Тем более, что россияне даже не тратят время на создание слаженной ударной группировки, прежде чем бросить ее в атаку.

«Это странное сочетание сил, скорее всего, принесет некоторый выигрыш за счет одной только численности, но украинские защитники, вероятно, усиленные, скорее всего, заставят его остановиться в течение следующих нескольких месяцев недалеко от исходных точек», - предполагают аналитики.

По их мнению, россияне будут продолжать пытаться захватить Бахмут "с огромной ценой". А ВСУ, воодушевлённые нынешними победами, скорее всего прорвут российскую оборону под Сватово.

Отмечается, что Украина также вероятно, вернет боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы как для оборонительных, так и для контрнаступательных операций.

«Российское наступление в Донецкой области, скорее всего, потребует от ВСУ отвлечения некоторых сил для обороны в этом районе, но ВСУ, вероятно, направят по крайней мере часть восстановленной боевой мощи либо для усиления продолжающегося контрнаступления в Луганской области, либо для начала нового контрнаступление где-то еще», - предполагают эксперты.

В Институте также подчеркнули, что прекращение или длительное замедление боевых действий в ближайшие несколько месяцев маловероятно. Так, россияне возобновляют наступательные операции в Донецкой области, а украинцы почти наверняка продолжат свои уже начатые контрнаступательные операции.

«Обе стороны уже ведут бои в очень грязных условиях. Они вряд ли прекратят боевые действия, когда зима заморозит землю и сделает ее еще более благоприятной для крупномасштабных маневренных механизированных боевых действий. Боевые действия, скорее всего, будут усиливаться, а не ослабевать по мере снижения температуры», - отмечают аналитики.

Напомним, оккупанты после бегства подорвали Антоновский мост.

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