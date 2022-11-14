Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, мужчина стал жертвой пожара в Броварах Киевской области.
По его словам, утром в полицию поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки.
«По предварительной информации, причиной возгорания жилища стало неосторожное обращение с огнем, а именно – свечи, которую двое братьев зажгли, поминая умершую мать. Один из мужчин в результате пожара погиб. Полицейские Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства трагедии», - рассказал Небытов, призвав украинцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее стало известно о трагедии, унесшей жизни сразу трех человек.
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Так, в многоэтажке в Софиевской Борщаговке в одной из квартир на втором этаже обнаружили тела молодых супругов, курсантов одного из учебных заведений.
«Утром супруги не явились на учебу, а когда с разрешения родных взломали двери, нашли погибших с характерными признаками отравления угарным газом», - рассказал Небытов.
В этом же доме на четвертом этаже (по этому же стояку) обнаружили и тело 17-летней девушки, также погибшей от отравления. В обеих квартирах установлены автономные газовые котлы для обогрева.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, криминалисты и газовая служба.
«Призываю всех срочно проверить исправность работы обогревательных приборов, в том числе газовых котлов. Учитывайте тот факт, что при отсутствии света, системы вентиляции могут дать сбой. В случае, если вы почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение, сообщите газовую службу», - призвал правоохранитель.
Напомним, ранее сообщалось, что новой бедой обернулось для украинцев отключение электричества.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты повредили ключевой объект «Укрэнерго».