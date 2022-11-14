Трагическое событие произошло в Киевской области, в результате которого погиб 55-летний киевлянин.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, мужчина стал жертвой пожара в Броварах Киевской области.

По его словам, утром в полицию поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки.

«По предварительной информации, причиной возгорания жилища стало неосторожное обращение с огнем, а именно – свечи, которую двое братьев зажгли, поминая умершую мать. Один из мужчин в результате пожара погиб. Полицейские Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства трагедии», - рассказал Небытов, призвав украинцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее стало известно о трагедии, унесшей жизни сразу трех человек.

Так, в многоэтажке в Софиевской Борщаговке в одной из квартир на втором этаже обнаружили тела молодых супругов, курсантов одного из учебных заведений.

«Утром супруги не явились на учебу, а когда с разрешения родных взломали двери, нашли погибших с характерными признаками отравления угарным газом», - рассказал Небытов.

В этом же доме на четвертом этаже (по этому же стояку) обнаружили и тело 17-летней девушки, также погибшей от отравления. В обеих квартирах установлены автономные газовые котлы для обогрева.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, криминалисты и газовая служба.

«Призываю всех срочно проверить исправность работы обогревательных приборов, в том числе газовых котлов. Учитывайте тот факт, что при отсутствии света, системы вентиляции могут дать сбой. В случае, если вы почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение, сообщите газовую службу», - призвал правоохранитель.

Напомним, ранее сообщалось, что новой бедой обернулось для украинцев отключение электричества.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты повредили ключевой объект «Укрэнерго».