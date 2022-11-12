Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
У п'ятницю, 11 листопада, в одній із квартир на другому поверсі виявили тіла молодого подружжя, курсантів одного із навчальних закладів. Вранці чоловік і дружина не з’явились на навчання, а коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом.
У цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву.
На місці події працювали поліцейські, криміналісти та газова служба, проводилася евакуація.
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"Закликаю усіх терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, в тому числі газових котлів. Враховуйте той факт, що на час відсутності світла, системи вентиляції можуть дати збій.🔺У разі якщо ви відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення, повідомте газову службу", — наголосив Нєбитов.
Нагадаємо, окупанти вдарили по житловому 5-поверховому будинку в Миколаєві, є жертви.
Також повідомлялось про плани ЗСУ на зиму.
Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ повністю звільнили ще одну область.