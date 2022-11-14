В жилой многоэтажке в Киеве произошел сильный взрыв, после которого начался пожар.

Как выяснилось, взрыв прогремел в одной из трехкомнатных квартир на девятом этаже. Пожар сопровождался сильным задымлением.

«К счастью, в результате пожара никто не пострадал. 12 людей были вакуированы, из них трое детей», - рассказали спасатели.

По словам местных жителей, этот дом все еще не подключили к отоплению, и температура в квартирах может не привышать 16 градусов. Они предполагают, что жители квартиры, готовясь к зиме, возможно, купили газовый баллон. Также они сообщили, что в момент взрыва электроэнергия в доме была.

По словам очевидцев, взрыв прогремел не на кухне квартиры, а в одной из жилых комнат.

В свою очередь хозяин квартры, в которой произошло ЧП, отказался от общения с журналистами до момента установления причины взрыва и пожара.

По его словам, у него не было в квратире никаких газовых баллонов.

Напомним, ранее стало известно о трагедии в Броварах, в результате которой погиб мужчина. Как выяснилось, двое братьев зажгли свечу, поминая умершую мать.

Она и стала причиной смертельного пожара.

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