В Черновцах около трех церквей УПЦ МП начала трескаться и расходиться земля. Так же случилось в четырех районах области.

Об этом пишет сайт "Час".

Земля трещала с 8 по 11 ноября. Перед храмами появились большие и маленькие воронки. Как говорят местные жители - "словно открылись ворота в ад".

Первый такой обвал произошел возле церкви УПЦ МП на улице Щербанюка. Похожие воронки появились еще возле собора Свято-Николаевской церкви, использующейся УПЦ МП на улице Русской, а также на улице Буковинской – возле Свято-Введенского женского монастыря УПЦ МП. Земля треснула еще в четырех местах – в Глубоком, Новоселицком, Сокирянском и Путильском районах.

Как отмечают в издании, все эти обвалы произошли за короткий промежуток времени – со дня Дмитрия до освобождения Херсона. Старики говорят, что для московской церкви и ее священников это очень плохой знак. Им следует покинуть территорию Украины как можно быстрее.

Как сообщалось, священник Православной церкви Украины Михаил Емельян опубликовал видео, на котором якобы во время богослужения 12 ноября в Киево-Печерской Лавре молятся за рф.

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