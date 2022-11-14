Алексей Данилов объяснил, что будет происходить в ближайшее время на освобожденной части Херсонщины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал жителей освобожденной от российских оккупантов части Херсонской области не спешить возвращаться домой. По его словам, враг произвел обширное минирование этой территории. Об этом секретарь СНБО сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, на данный момент есть риски для пребывания гражданского населения на правобережье Херсонщины. Он отметил, что службы должны проверить "каждый квадратный метр" территории, чтобы обезопасить мирных жителей.

"Нужно провести исследование и понимать, что там нет взрывных устройств. Это сложная работа. Для того, чтобы сохранять жизнь гражданского населения, большая просьба – не спешить возвращаться домой", – сказал Данилов.

Чтобы ускорить процесс обследования и разминирования деоккупированных населенных пунктов в Херсонской области, службы, по его словам, работают круглосуточно. Как только ситуация станет безопасной на 100%, украинцам разрешат вернуться домой. Кроме того, секретарь СНБО добавил, что жителям нужно создать необходимые условия для жизни – вернуть свет, воду, мобильную связь и интернет.

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