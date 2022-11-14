В России идет системный процесс дезинтеграции, смена кремлевской элиты может произойти быстрее, чем можно было бы надеяться. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в новом выпуске программы "Аргумент".

По его словам, государственный переворот в Кремле неизбежен, и он будет таким же внезапным, как бегство российской армии из Харьковской и Херсонской области.

"Это даже не вопрос государственного, а вопрос внутриэлитного переворота. Он может произойти быстрее, чем все ожидают. Это будет как бегство из Харьковской или Херсонской области, то есть все будут ждать, что Россия еще что-то может сделать, а она может только немного использовать ракеты и "дергать" Иран. Этот государственный переворот уже завязан и уже бурлит", — заметил советник главы ОП.

Михаил Подоляк отметил, что дезинтеграция нарастает, поскольку действующая власть РФ не способна четко объяснить своим гражданам почему "великое государство" проигрывает маленькой Украине, которая неистово защищает свою свободу.

"Начинаются переделы и взаимные обвинения в элитах, поиск преемников. Сейчас Пригожин активно всем доказывает, что он пропорционален Путину и через некоторое время будет готов его заменить", - описывает ситуацию Подоляк.

Советник главы ОП предполагает, что действующая власть в Кремле разбежится и на неопределенное время там начнутся стихийные процессы управления.

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