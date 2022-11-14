В городе Ровно около часа ночи на улице Соборной экипаж патрульных задержал 31-летнего жителя во время совершения преступления.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что злоумышленник камнями повредил стеклопакет входной двери аптеки. Полицейские провели осмотр места происшествия и зафиксировали повреждения.

Ровенчанин объяснил полицейским, что таким образом он решил отомстить аптекам за высокие цены на лекарства.

Известно, что 31-летний мужчина попадал в поле зрения стражей порядка за совершение административных правонарушений и кражу.

По факту хулиганства идет досудебное расследование по части 1 статьи 296 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении 31-летнему мужчине о подозрении.

В рамках уголовного производства дознаватели Ровенского РУП устанавливают все обстоятельства. В частности, предназначены экспертизы для установления суммы нанесенного ущерба.

За совершенное ему может грозить до 5 лет ограничение свободы.

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