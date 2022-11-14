Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне.
Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным».
После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады вс рф.
Также установлено, что его задачей был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.
Оккупанта удалось выявить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, проводимым СБУ и силами безопасности и обороны на деоккупированной территории.
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