Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным».

После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады вс рф.

Также установлено, что его задачей был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

Оккупанта удалось выявить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, проводимым СБУ и силами безопасности и обороны на деоккупированной территории.

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Напомним, оккупанты после бегства подорвали Антоновский мост.

Также сообщалось, что на кадрах из освобожденной Чернобаевки заметили нечто уникальное.

Кроме того, Politeka.net писала, что Израиль атаковал сирийскую базу, которую использовала россия.