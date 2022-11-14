Сотрудники Службы безопасности задержали российского военнослужащего в освобожденном Херсоне.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина был переодет в гражданскую форму и пытался притвориться «местным».

После разговора с сотрудниками СБУ он признался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады вс рф.

Также установлено, что его задачей был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

Оккупанта удалось выявить благодаря системным и последовательным стабилизационным мероприятиям, проводимым СБУ и силами безопасности и обороны на деоккупированной территории.

Напомним, оккупанты после бегства подорвали Антоновский мост.

Также сообщалось, что на кадрах из освобожденной Чернобаевки заметили нечто уникальное.

Кроме того, Politeka.net писала, что Израиль атаковал сирийскую базу, которую использовала россия.