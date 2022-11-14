Олаф Шольц объяснил, почему путин мог отказаться от участия в саммите G20 на Бали

Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о решении президента россии владимира путина не участвовать в саммите G20 на Бали. Во время пребывания во Вьетнаме он сказал журналистам, что был бы счастлив, если бы российский президент передумал, пишет Handelsblatt.

"Было бы хорошо, если бы президент путин поехал на саммит G20. Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому его там не будет", - сказал Шольц.

По его мнению, тот не пересмотрит свое решение в ближайшее время.

"Я не думаю, что это изменится в последнюю секунду. Если это произойдет, то я буду счастлив", - добавил он.

Канцлер снова призвал путина вывести войска из Украиы и внести предложения, "которые будут способствовать миростроительству".

"Это ни в коем случае не переговоры, в которых россия описывает продиктованный мир. Скорее, это то, что должно касаться целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул он.

Напомним, саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится 15-16 ноября на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит весной. В начале ноября он сказал, что не будет в нем участвовать, если там будет путин. Cпикер кремля дмитрий песков сообщил, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД рф сергей лавров. путин не выступит там даже в онлайн-формате.

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