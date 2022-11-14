Активная фаза боев за Бахмут в Донецкой области продолжается уже четвертый месяц. Жизнь там превращается в ад.

Волонтеры, рискуя жизнью, привозят и разгружают гуманитарную помощь. Но кое-кто этого не ценит.

Блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео , на котором местная жительница ведет себя агрессивно и нецензурной бранью "накрыла" волонтеров.

"Как собакам привозят. Шо вы привезли? Муку? Где эту муку печь? Вот эти вот бутерброди привозите колбасний с*ка. Бл*ть, забирайте нах*й"", - говорит недовольная жительница

"Бахмут. Волонтеры привезли помощь, но... Мраз и провокаторов хватает повсюду. Без комментариев", - прокомментировал Анатолий Штефан.

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