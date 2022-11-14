Оккупанты заставили женщину извиняться на камеру за украинские песни в Ялте.

Недавно сетью разлетелось видео, как люди во временно оккупированной Ялте люди, не стесняясь, поют и танцуют под украинские песни. Россияне решили найти одну из жительниц и наказать.

"Во временно оккупированном Крыму российские мразоты обнаружили женщину, которая в нашей Ялте включила украинскую песню, и заставили ее со слезами приносить извинения.

После возвращения Крыма каждая паскуда, работавшая на россиян, будет наказана. Рекомендую им уже убегать, пока еще работает часть крымского моста. Потом будет поздно", - комментирует видео украинский волонтер Сергей Стерненко.

Напомним, ранее стало известно о трагедии в Броварах, в результате которой погиб мужчина. Как выяснилось, двое братьев зажгли свечу, поминая умершую мать.

Она и стала причиной смертельного пожара.

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