Оккупанты заставили женщину извиняться на камеру за украинские песни в Ялте.
Недавно сетью разлетелось видео, как люди во временно оккупированной Ялте люди, не стесняясь, поют и танцуют под украинские песни. Россияне решили найти одну из жительниц и наказать.
"Во временно оккупированном Крыму российские мразоты обнаружили женщину, которая в нашей Ялте включила украинскую песню, и заставили ее со слезами приносить извинения.
После возвращения Крыма каждая паскуда, работавшая на россиян, будет наказана. Рекомендую им уже убегать, пока еще работает часть крымского моста. Потом будет поздно", - комментирует видео украинский волонтер Сергей Стерненко.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Объявлены рекордно длинные зимние каникулы, такого еще не было: «Продлятся до…»
Почерневшие окна, съехались "скорые" и полиция: фото и подробности с места сильного взрыва в Киеве
Поврежден ключевой объект Укрэнерго: какие области пострадали больше всего, детали отключений
ЧП произошло с сыном ведущего "Холостяка" Решетника, появились подробности: "Главное, чтобы он не..."
Напомним, ранее стало известно о трагедии в Броварах, в результате которой погиб мужчина. Как выяснилось, двое братьев зажгли свечу, поминая умершую мать.
Она и стала причиной смертельного пожара.
Кроме того, Politeka.net писала о трагедии в пригороде Киева, в результате которой погибла молодая семья и 17-летняя девушка.
Кроме того, Politeka.net писала, что новой бедой обернулось для украинцев отключение электрики.