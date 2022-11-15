Вооруженные силы внимательно отслеживают действия противника на границе с республикой беларусь и строят надежный щит защиты Украины с севера.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный подчеркнул, что силы обороны, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении.

Враг же активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет.

«Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам. На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны», - заявил Залужный.

Подчеркнем, тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отказывается от дипломатии, но попытки рф выманить Киев на переговоры — блеф. Врагу нужно это для накопления сил.

"Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать москве. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина", — отметил Кулеба.

Министр также акцентировал, что Украина не отказывается от дипломатии, но нынешние заявления Кремля о якобы готовности к переговорам – это только дымовой занавес.

«Россия играет в конструктив, а на самом деле хочет взять паузу, чтобы оправиться от поражений и впоследствии продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве», - сказал главаа МИД.

В свою очередеь аналитики американского Института изучения войны сообщают, что россия после отступления с части Херсонской области, вероятно, перебросит войска в Донецкую. Из-за этого военные операции на западе региона, вокруг Бахмута и Донецка могут стать более интенсивными.

Напомним, озвучен вероятный сценарий войны на ближайшие месяцы.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали госпереворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.