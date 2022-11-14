У Росії триває системний процес дезінтеграції, зміна кремлівської еліти може статися швидше, ніж можна було б сподіватися. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у новому випуску програми "Аргумент".

За його словами, державний переворот у Кремлі неминучий, і він буде таким самим раптовим, як втеча російської армії з Харківської та Херсонської області.

"Це навіть не питання державного, а питання внутрішньоелітного перевороту. Він може статися швидше, ніж усі очікують. Це буде як втеча з Харківської чи Херсонської області, тобто всі чекатимуть, що Росія ще щось може зробити, а вона може лише трохи використовувати ракети та "смикати" Іран. Цей державний переворот вже зав'язаний і вже вирує", - зауважив радник голови ОП.

Михайло Подоляк зазначив, що дезінтеграція наростає, оскільки чинна влада РФ не здатна чітко пояснити своїм громадянам, чому "велика держава" програє маленькій Україні, яка несамовито захищає свою свободу.

"Починаються переділи та взаємні звинувачення в елітах, пошук наступників. Наразі Пригожин активно всім доводить, що він пропорційний Путіну і через деякий час буде готовий його замінити", - описує ситуацію Подоляк.

Радник голови ОП припускає, що чинна влада в Кремлі розбіжиться і на невизначений час там розпочнуться стихійні процеси управління.

Нагадаємо, "Бойові дії посиляться": озвучено ймовірний сценарій війни на найближчі місяці.

Як повідомляла Politeka, Пошкоджено ключовий об'єкт Укренерго: які області найбільше постраждали, деталі відключень.

Також Politeka писала, що "Ось що залишилось": на кадрах зі звільненої Чорнобаївки помітили дещо унікальне.