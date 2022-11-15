Министр обороны Алексей Резников прокомментировал освобождение Херсона, признавшись, почему для него этот город особенный.

По его словам, здесь жили его родные, пишет Politeka.net.

«Каждое лето, когда был маленьким, я проводил в Херсоне. Бабушка и дедушка, мамины родители, жили здесь. Здесь я ходил к ним в театр. Они были актерами. Здесь я с ними ходил на рынок. Здесь при каждой возможности я бегал в кинотеатр «Украина» и съедал любимый пломбир. Херсон – наш. Украинский. Был, есть и будет. Как и все наши земли. Наши люди. От востока до заката. С юга до севера», - написал Резников на своей странице в Facebook.

Министр также рассказал, что его отец родился в Полтаве, а его мама, то есть бабушка Алексея, из Луганска. Там, отметил Резников, похоронен его прадед.

«А сама бабушка похоронена вместе с дедушкой в ​​Ивано-Франковске. Бабушка по маме родилась в Киеве на Подоле, прадедушка был рабочим завода «Арсенал». Дедушка по маме – из Днепра. Жили они с бабушкой в ​​Херсоне. Где и похоронены. Такой всеукраинский коктейль. И так же едва ли не у всех Украинцев. Неважно, в каком городе ты родился или вырос – для Украинцев все уголки нашей страны – родные, самые дорогие, самые лучшие», - отметил министр.

Резников также выразил уверенность, что украинские флаги будут подняты и в Луганске, и в Донецке, и в Крыму.

«Главное – верить. И доверять друг другу. Ведь борьба наша общая, как и цель у нас одна – Свободная, Независимая, Счастливая Украина», - отметил министр.

Отметим, что летом 2020 года Алексей Резников женился на телеведущей Юлии Зорий. Брак был зарегистрирован в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска «Каланчак» на границе Крыма с Херсонской областью.

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