Полиция Киевской области разыскивает 16-летних Анастасию Кузнецову и Юлию Белковскую из Вишневого.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию, девушки вечером, 14 ноября, пошли вместе гулять и до сих пор не вернулись.

15 ноября мамы девушек обратились в полицию.

«На поиски несовершеннолетних оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники отдела полиции №1 Бучанского районного управления полиции, криминальная полиция, группы реагирования патрульной полиции, общественное формирование «Муниципальная Безопасность» и ДФТГ», - рассказали правоохранители.

По некоторым данным, девушки могут находиться в Борщаговской громаде.

Юлия Белковская выглядит на 15-16 лет, была одета в черное пальто, черные ботинки, темные брюки. Девушка ростом 155 сантиметров, волосы длинные темно-каштанового цвета, глаза карие, лицо овальное, худощавого телосложения, особых примет не имеет.

Анастасия Кузнецова на момент исчезновения была одета в зеленую куртку, черные джинсовые брюки, бело–черные кроссовки. Ей на вид 15-16 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно–русые длинные, глаза карие.

«Если вы владеете любой информацией о местонахождении несовершеннолетних, просим сразу сообщать на спецлинию "102"», - призывают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось о сильном взрыве в Киеве.

Также ранее стало известно о трагедии в Броварах, в результате которой погиб мужчина. Как выяснилось, два брата зажгли свечу, поминая умершую мать.

Она и стала причиной смертельного пожара.

Кроме того, Politeka.net писала о трагедии в пригороде Киева, в результате которой погибла молодая семья и 17-летняя девушка.