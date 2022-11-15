В компании просмотрели пять часов видео с камер в вагоне, где возник конфликт.

Там уверяют , что словесная перепалка произошла между пассажирами до того, как проводник подошла проверять билеты.

В "Укрзализныце" утверждают, что работники заметили расстроенного военного уже в тамбуре. После чего они несколько раз останавливались, пробовали успокоить его и предлагали место в вагоне первого класса. Что именно расстроило мужчину, он не сообщал.

"Настаивать и допытываться считали некорректным. Что именно сказали пассажиры нашему военному - мы точно не знаем, разве что он сам решит, что этим стоит поделиться. Но одно одно: то, что он услышал, его ранило", - объяснили в компании.

Там добавили, что после скандальной истории стюарды и проводники пройдут тренинги психологической помощи. Однако, как научить всех пассажиров учтивости, в "Укрзализныце" не знают.

"Если кто-то разнеженный едет со своим ноутбуком в нашем Интерсите, пьет себе горячий кофе и ему вдруг мешает запахом военный напротив, то единственное, что может он себе позволить – то сомкнуть свою прорубь, закрыть ноутбук, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком", - написал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Петровский в своем Facebook.

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