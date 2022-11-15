Условия установления мира между Украиной и Россией президент Владимир Зеленский озвучил на саммите G20.

Как пишет Politeka.net, Зеленский подчеркнул, что «не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения» и заверил, что Украина не даст России возможности переждать, нарастить силы и затем начать новую серию террора.

«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир», – отметил Зеленский, представив предложения таких решений.

Президент Украины призвал ведущие государства мира сотворцами мира вместе с украинцами.

Предложения Украины состоят из 10 пунктов:

1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

«Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», - акцентировал Зеленский.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не отказывается от дипломатии, но попытки России выманить Киев на переговоры – блеф. Врагу это нужно для накопления сил.

"Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина", - отметил он. министр.

Также напомним, что Россия после войны должна выплатить Украине репарации. Соответствующую резолюцию накануне приняла Генассамблея ООН.

Россия голосовала против, и эту позицию не поддержали даже союзники России по ОДКБ, кроме Беларуси.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.