Как пишет Politeka.net, Зеленский подчеркнул, что «не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения» и заверил, что Украина не даст России возможности переждать, нарастить силы и затем начать новую серию террора.

«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир», – отметил Зеленский, представив предложения таких решений.

Президент Украины призвал ведущие государства мира сотворцами мира вместе с украинцами.

Предложения Украины состоят из 10 пунктов:

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1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

война, руины, обстрел

«Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», - акцентировал Зеленский.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не отказывается от дипломатии, но попытки России выманить Киев на переговоры – блеф. Врагу это нужно для накопления сил.

"Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина", - отметил он. министр.

Также напомним, что Россия после войны должна выплатить Украине репарации. Соответствующую резолюцию накануне приняла Генассамблея ООН.

Россия голосовала против, и эту позицию не поддержали даже союзники России по ОДКБ, кроме Беларуси.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.