Как пишет Politeka.net, Зеленский подчеркнул, что «не будет никаких «Минсков-3», которые Россия нарушит сразу же после заключения» и заверил, что Украина не даст России возможности переждать, нарастить силы и затем начать новую серию террора.
«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир», – отметил Зеленский, представив предложения таких решений.
Президент Украины призвал ведущие государства мира сотворцами мира вместе с украинцами.
Предложения Украины состоят из 10 пунктов:
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1. Радиационная и ядерная безопасность.
2. Продовольственная безопасность.
3. Энергетическая безопасность.
4. Освобождение всех пленных и депортированных.
5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
6. Выведение руссийских войск и прекращение боевых действий.
7. Возвращение справедливости.
8. Противодействие экоциду.
9. Недопущение эскалации.
10. Фиксация окончания войны.
«Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями», - акцентировал Зеленский.
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не отказывается от дипломатии, но попытки России выманить Киев на переговоры – блеф. Врагу это нужно для накопления сил.
"Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина", - отметил он. министр.
Также напомним, что Россия после войны должна выплатить Украине репарации. Соответствующую резолюцию накануне приняла Генассамблея ООН.
Россия голосовала против, и эту позицию не поддержали даже союзники России по ОДКБ, кроме Беларуси.
Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.
Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.
Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.