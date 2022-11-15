Стало известно о состоянии коллаборанта, пострадавшего при взрыве сегодня утром в Мелитополе.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на законного мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, речь идет об одном из мелитопольских братьев-коллаборантов Трухиных.

«Взрыв в Мелитополе – громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу», - рассказал Федоров.

По словам мэра, Дмитрий Трухин – давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Балицкого и Данильченко, был депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Участвовал в незаконных «подвальных» сессиях горсовета.

При прежней власти являлся директором КП «Коммунальная собственность» и, отмечает Федоров, успел раздерибанить коммунальное имущество, поэтому с приходом новой команды был уволен.

«С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП «Коммунальная собственность» и руководил незаконным разделом земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума», - рассказал мэр.

Также Федоров заверил, что покоя колбаорантам в Мелитополе и на всей территории Украины не будет, ведь имена всех предателей известны.

Согласно данным местных СМИ, экс-депутат Мелитопольского городского совета Дмитрий Трухин доставлен в реанимационное отделение городской больницы.

У него диагностирована минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

Также в сети появились фотографии с места взрыва.

Также Федоров рассказал, что захватчики, которые сейчас тысячами прибывают в Мелитополь и район, готовятся во время наступления ВСУ прикрываться гражданским населением.

Об этом свидетельствует расположение военной техники и военных подразделений оккупантов в жилых кварталах города и на территории образовательных учреждений - известно даже о размещении "Градов" в одной из школ.

«Это обычная тактика рашистов. Они видят, что для Украины жизнь каждого человека важна и надеются таким образом избежать собственной смерти», - отметил городской голова Мелитополя.

Напомним, Залужный назвал единственное условие для переговоров с Россией.

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