В Херсоне во время российской оккупации продолжали работать люди, которые верны Украине и ВСУ, а их имена можно будет назвать еще не скоро.

О подпольщиках рассказал общественный и политический деятель Дмитрий Ярош, пишет Politeka.net.

По его словам, за несколько последних дней он проехал много километров на участке: Кривой Рог – Херсон.

«Главное. В Херсоне встретился с подпольщиками, работавшими все месяцы орковской оккупации на Вооруженные Силы Украины, под координацией друга Дима – руководителя Центра партизанского движения УДА… Поблагодарил их за службу Украинской Нации! Они – люди простые и героические! Великие украинцы!» – подчеркнул Ярош, выразив уверенность в победе Украины.

В комментариях к сообщению украинцы восхищаются смелостью своих соотечественников и желают, чтобы все украинские защитники вернулись домой живыми и невредимыми:

«Честь и Уважение! Низкоземный поклон всем воинам! Живым Ангела Хранителя на оба плеча, а тем, кто пошел в Царство Господа, пусть просят за свой род и за всю Украину!», «Вот такие наши партизаны! Низкий поклон каждому, кто борется с ордой!», «Победа за нами!», «Низкий поклон каждому воину».

Тем временем президент Владимир Зеленский опубликовал новую фотоподборку из непокоренного и освобожденного города.

Напомним, озвучен список требований Украины для мира с россией.

Также сообщалось, что в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.