Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в офисе президента Украины.
«Киев. Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО», - сообщили в ОП, призвав украинцев оставаться в укрытиях, потому что опасность еще не миновала.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что огнем охвачен жилой дом.
«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Через некторое время он сообщил об еще одном попадании.
Тем временем глава Николаевской ОВА сообщает о запуске третьей волны ракет.
«Крововорукие третью волну выпустили ракет. Оставайтесь в укрытиях», - заявил Виталий Ким.
Месштабная воздушная тревога продолжается. Во многих областях жители слышат ПВО.
Напомним, подпольщики в Херсоне работали на ВСУ все месяцы российской оккупации.
Также сообщалось, что в офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.
Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.