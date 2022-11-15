В Киеве в результате ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов зафиксировано два попадания.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в офисе президента Украины.

«Киев. Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО», - сообщили в ОП, призвав украинцев оставаться в укрытиях, потому что опасность еще не миновала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что огнем охвачен жилой дом.

«Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Через некторое время он сообщил об еще одном попадании.

Тем временем глава Николаевской ОВА сообщает о запуске третьей волны ракет.

«Крововорукие третью волну выпустили ракет. Оставайтесь в укрытиях», - заявил Виталий Ким.

Месштабная воздушная тревога продолжается. Во многих областях жители слышат ПВО.

Напомним, подпольщики в Херсоне работали на ВСУ все месяцы российской оккупации.

Также сообщалось, что в офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя произошел коренной перелом.