Как сообщают местные СМИ, взрыв прогремел в районе Фатих.

Взорвался заминированный автомобиль.

Огненное ЧП произошло в историческом центре Стамбула - там расположена большая часть достопримечательностей и культурных ценностей турецкой столицы.

В Сети уже появились кадры с места взрыва. О погибших и пострадавших пока не сообщаеется. По словам очевидцев, пламя от взорвавшегося автомобиля распространилось на припаркованные рядом авто.

Также взрыв повредил здание и находившийся вблизи места происшествия банкомат.

Напомним, 13 ноября в Стамбуле , на пешеходной улице Истикляль, произошел теракт, в результате которого погибли 6 человек, более 80 получили ранения.

Позже была задержана подозреваемая в совершении взрыва.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. По словам министра, предварительные данные указывают на то, что за терактом стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической.

UPD: Четыре человека погибли и 38 получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула, сообщил в Twitter губернатор Али Ерликая.#Istanbul #Turkey #Стамбул #Турция pic.twitter.com/F9od1E9DDA — Brave_Guard (@BraveGuardian10) November 13, 2022

Полиция сообщает, что всего в связи со взрывом задержаны 46 человек. Обвиняют ли их в чем-либо и кто они - не сообщается.

Представители Рабочей партия Курдистана причастность к теракту в Сатамбуле отвергли.

Тем временем стало известно, что самолет НАТО отследил траекторию ракеты, атаковавшей Польшу.

Отметим, что Байден удивил заявлением об атаке Польши. По предварительной информации, взрыв мог быть вызван не выпущенной из россии ракетой.