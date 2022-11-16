По его словам, произошедшее в Польше - это не самоисполняющееся пророчество.

"Это реальность, о которой мы предупреждали.

Мы просили закрыть небо, потому что небо не имеет границ. Ни для российских неуправляемых ракет. Ни для угрозы, которую они несут для наших соседей по ЕС и НАТО", - отметил Резников, добавив, что перчатки сняты и «время выигрывать».

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Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Польши Анджеем Дудой.

«Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста»», - прокомментировал этот разговор Зеленский.

Ранее стало известно, что самолет НАТО отследил упавшую в Польше ракету.

«Информация была предоставлена Альянсу и Польше», — отметил военный представитель НАТО.

Самолеты Альянса осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Официальный представитель НАТО не стал уточнять, кто запустил ракету, и откуда она была выпущена.

Ранее об этой атаке высказался президент США Байден.