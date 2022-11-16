Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на утро на горе Пип Иван погода была облачной и шел снег.
Спасатели предупредили, что видимость на высокогорье ухудшена. Ветер западный, 6-10 м/с.
Температура воздуха с утра была в районе -1 градуса.
Напомним, Пип Иван является одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, высота которой 2020,5 метра.
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Ранее известная украинская синоптик Наталья Диденко сообщала, что 16 ноября в Киеве ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +5 градусов.
«Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег. В дальнейшем температура воздуха будет снижаться и к концу недели станет больше "минусов"», - предупреждала Диденко.
Между тем, жителей Киевщины призвали готовиться к длительным отключениям электроэнергии.
Напомним, также объявлены рекордно длинные зимние каникулы.
Кроме того, Politeka.net писала о резком изменении погоды.