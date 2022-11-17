В своем недавнем интервью Батурин, который родился в Кировоградской области, рассказывал, что не общается с родителями с 24 февраля.

«С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут», - говорил Батурин, который долгое время жил и работал в Украине, а в 90-х решил продолжить строить карьеру в росии.

Также Батурин говорил, что не хочет провоцировать уже нездоровых родителей на конфликты.

«Живу с мнением, что они просто в плену», - говорил Батурин.

Теперь же актер неожиданно сменил риторику На одном из телеканалов россии Батурин заявил, что любит своих родителей и верит, что еще сможет с ними увидиться.

«Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе», - сказал актер со слезами на глазах, добавив, что у него в россии есть их фотографии.

И он часто их просматривает.

«Мама, всё будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем, и я приеду в Украину, привезу своего сына, покажу ему все те места, где я в детстве бегал босиком», - произнес актер.

Батурин заверил, что всегда хотел быть похожим на отца.

"Пап, на тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на всё и как она реагирует. Но ты же знаешь, о чем я думаю и что я говорю, и что я делаю и для чего. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим", - сказал Батурин.

Напомним, начался новый масштабный ракетный удар по Украине.

Ранее сообщалось, что Россия может замедлить обстрел инфраструктуры Украины.

Также Politeka.net писала, что Путин уже хочет прямых переговоров с Зеленским.