Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики. Таким образом Будапешт якобы хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом сообщили в министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Facebook.
По его словам, страна хочет вернуть Иран в систему международного сотрудничества. В Венгрию с визитом уже приехал министр экономики Ирана Эхсан Хандузи для заседания совместного экономического комитета.
"В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Сиярто.
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Он также добавил, что "нормализацию ситуации следует начать с экономического сотрудничества".
Напомним, Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе, с помощью которых страна-агрессор наносит удары по инфраструктуре Украины.
Ранее заявление венгерского депутата вызвало большой скандал, в Украине отреагировали: "Пересмотр государственных границ неприемлем".
Также сообщалось, что Венгрия будет бойкотировать помощь ЕС Украине.