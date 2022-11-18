Если в Киеве будут устанавливать Главную новогоднюю елку, то после консультаций с силами обороны и за счет меценатов.

К такому выводу пришла комиссия Киевского горсовета по культуре, туризму и общественным коммуникациям после рассмотрения петиции относительно неуместности установления новогодней елки в Киеве в условиях военного положения, сообщается на странице КГГА в Facebook .

Комиссия рекомендовала профильным департаментам учесть предложения по неиспользованию бюджетных средств, соблюдению мер безопасности и экономии электроэнергии, однако не поддержала предложение не устанавливать елку.

"В случае, если город после консультаций с военными примет решение об установлении елки, бюджетные средства на это не будут тратить. Меценаты и социально ответственный бизнес обратились в город с предложением помочь в установлении и оформлении елки. В случае, если елку таки устанавливают, город вместе с правоохранителями позаботится о мерах безопасности", - говорится в сообщении.

Решение будет приниматься только после консультаций с командованием группировки сил и средств обороны Киева.

В комментариях КГГА отметила, что речь идет не об оплате установки елки представителями бизнеса - они предложили предоставить генератор, игрушки и самое новогоднее дерево, которые у них уже есть.

Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.

Добавим, в Киеве возле ТРЦ "Блокбастер" на проспекте Степана Бандеры начали устанавливать новогоднюю елку, вокруг елки также монтируют каток.