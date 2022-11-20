Церковь Московского патриархата запретить нельзя, но есть юридические рычаги, позволяющие поставить эту церковь в адекватное положение.

Об этом заявил религиовед Виктор Еленский в интервью Украинскому радио.

"Моя позиция состоит в том, что структура Московского патриархата в Украине места не имеет и не может иметь. Что касается запрета Украинской православной церкви, которая сейчас находится в непонятном каноническом статусе, то она не является юридическим лицом, поэтому просто так ее запретить нельзя. По украинскому законодательству юридическими лицами есть отдельные общины, монастыри, епархиальные управления, религиозные центры, но не целая церковь Большинство религиозных лидеров, входящих в состав Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, когда-то настаивали, что так должно оставаться.

Однако, конечно, есть юридические рычаги, позволяющие поставить эту церковь в адекватное положение. Это необходимо, прежде чем эта церковь даст стране очень четкие сигналы. До того, пока она не порвет с Московским патриархатом, не вышлет предстоятелям православных церквей такие называемые "мирные" грамоты о том, что она исходит из подчинения Московского патриархата, прежде чем она не подаст обновленный устав. Тогда общины сами должны будут определить, к какому центру или управлению они будут принадлежать.

Надо обязать церковь выполнять уже существующее украинское законодательство. Например, в 2018 году был принят закон о переименовании, который не выполняется. И министр культуры, и глава государственной службы по свободе совести прямо говорят: мы не будем его выполнять", - говорит Виктор Еленский.

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