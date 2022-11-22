Масштабный пожар произошел на на заводе компании Kaixinda Trading Co Ltd, в результате которого погибли около 40 человек.

Как сообщает Reuters, завод находится в китайском городе Аньян. На место ЧП были направлены 63 пожарных авто.

На данный момент известно о 36 погибших и двух раненых.

В то же время издание Associated Press сообщает о гибели 38 человек.

Известно, что завод специализировался на химических веществах и других промышленных товарах.

На опубликованных кадрах с места пожара можно, в частности, увидеть, что небо буквально почернело от дыма.

Как сообщает агентство, причиной пожара часто является несоблюдение мер безопасности из-за роста конкуренции и коррупции среди чиновников. Плохие условия хранения, замкнутые выходы и отсутствие противопожарного оборудования часто называют прямыми причинами аварий и пожаров.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в центре Москвы.

Огонь охватил площадь 2,5 тысячи кв. м. К его тушению привлекали три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

В результате пожара на цветочном складе погибли семь человек.

По данным российских СМИ, в ходе последней проверки на складе в 2019 году было обнаружено более 20 нарушений пожарной безопасности.

Ранее в россии взорвалась жилая многоэтажка.

В результате взрыва погибли 10 человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Также сообщалось о сильном пожаре в небоскребе в Дубае.