Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили на странице театра в Facebook. Вадим погиб под Бахмутом, ему было всего 26 лет.

«Вечная память погибшему! Страшное известие всколыхнуло коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника. Вечная слава и память нашему Герою!», – говорится в сообщении.

В комментариях к посту сотни украинцев также выразили соболезнования по поводу гибели защитника:

«Светлая память Герою!», «Боже, тебе еще жить и жить... Как это страшно. Вечная память», «Какой ужас! Вечная память Герою! Низкий тебе поклон. Соболезнование родным и близким....», «Боже мой, сколько Достойных Украинцев погибает от уродов! Светлая память Герою», «Мне очень жаль, сочувствую всем родным и друзьям нашего героя. Вечная память, герои не умирают до тех пор, пока мы все будем помнить их подвиг, их самопожертвование во имя Украины. Вечная память и благодарность за нашу жизнь», «Боже, какой цвет гибнет».

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, погиб заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко (2013 - 2021 гг.), педагог Александр Шаповал.

«Он обладал невероятной харизмой и ярким талантом… Погиб в бою у Майорска Донецкой области. Вечная, светлая память! Героям слава! Сердце отказывается в это верить», - сообщали в Национальной опере.

У Александра Шаповала осталась жена и двое детей.

«Я бы еще миллион раз вышел с тобой на сцену в противостоянии, только бы увести от твоего последнего…» — писал о гибели Шаповала заслуженный артист Украины Александр Стоянов.

Также сообщалось, что минувшей ночью оккупанты ударили по родильному отделению.

Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь выдающегося украинца.