В Сети уже появились кадры с места атаки, на которых можно увидеть большое количество машин полиции и «скорых».
Представитель полиции Чесапика сообщил местным СМИ, что на данный момент, по его мнению, погибло около 10 человек.
«Полиция Чесапика сообщила нам, что стрельба произошла в магазине Walmart около 22:12. Именно там было найдено большинство жертв. Один человек скончался возле парадного входа», - сообщают журналисты.
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Точное количество погибших и раненых пока неизвестно – сотрудники полиции продолжают осмотр здания супермаркета. Полиция обратилась к жителям города с просьбой обращаться к правоохранителям, если их родственник или друг находился в магазине и перестал выходить на связь.
Местные сообщают, что в этом магазине всегда было много людей:
«Раньше я жил очень близко к этому супермаркету Walmart и много раз делал там покупки. Это очень оживленный магазин, поэтому он, вероятно, был переполнен. Примерно в 5 минутах ходьбы находится областной медицинский центр, а в 15 минутах - крупный травматологический центр. Молитвы за всех причастных и их семьи».
В свою очередь очевидцы сообщают, что стрелок был сотрудником магазина и якобы работал ночным менеджером. По их словам, мужчина сначала выстрелил женщине в голову и убил нескольких сотрудников в комнате отдыха, еще более 10 выстрелов было произведено в продуктовом отделе.
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