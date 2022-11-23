В штате Виргиния в городе Чесапик неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart.

В Сети уже появились кадры с места атаки, на которых можно увидеть большое количество машин полиции и «скорых».

Представитель полиции Чесапика сообщил местным СМИ, что на данный момент, по его мнению, погибло около 10 человек.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

«Полиция Чесапика сообщила нам, что стрельба произошла в магазине Walmart около 22:12. Именно там было найдено большинство жертв. Один человек скончался возле парадного входа», - сообщают журналисты.

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно – сотрудники полиции продолжают осмотр здания супермаркета. Полиция обратилась к жителям города с просьбой обращаться к правоохранителям, если их родственник или друг находился в магазине и перестал выходить на связь.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8 — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

Местные сообщают, что в этом магазине всегда было много людей:

«Раньше я жил очень близко к этому супермаркету Walmart и много раз делал там покупки. Это очень оживленный магазин, поэтому он, вероятно, был переполнен. Примерно в 5 минутах ходьбы находится областной медицинский центр, а в 15 минутах - крупный травматологический центр. Молитвы за всех причастных и их семьи».

В свою очередь очевидцы сообщают, что стрелок был сотрудником магазина и якобы работал ночным менеджером. По их словам, мужчина сначала выстрелил женщине в голову и убил нескольких сотрудников в комнате отдыха, еще более 10 выстрелов было произведено в продуктовом отделе.

🚨#UPDATE witnesses are Reporting saying the Night manager "snapped", and shot a lady in head, killed multiple employees in break room, 10+ shots fired in grocery section. Shot and killed himself. 4+ fatalities. pic.twitter.com/AnBITlypay — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 23, 2022

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