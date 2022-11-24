В результате нового массированного ракетного удара россии по Украине в большинстве регионов исчезли водоснабжение и электроэнергия.

В общей сложности россияне ракетами попали в 16 объектов инфраструктуры. Также оккупанты попали по трем жилым многоэтажкам. В результате погибло 10 человек.

Всего с 17 октября по 23 ноября рф совершила почти 600 ракетных атак по территории Украины.

В среду, 23 ноября, оккупанты выпустили по Украине 70 ракет, 51 из них была сбита. Также украинским защитникам удалось сбить пять дронов «Ланцет».

По мнению военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, следующая подобная атака может повториться через две недели.

«Две недели. Примерно столько нужно российским оккупантам для накопления боекомплекта, способного прорвать ПВО и нанести сколь-нибудь значительный, но урон.Две недели - это тот среднестатистический период передышки, к которому мы должны будем привыкнуть», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале.

По его словам, в период междуударами по Украине входит снятие ракет с хранения, обслуживание, логистика, а так же производство. Это, отметил эксперт, указывает на неспособность оккупантов наносить такие удары ежедневно.

«Примечательно и то, что после последнего массированного удара по Украине не прошло полных двух недель, но и удар получился менее массированным чем 10 октября. Явно россияне спешили к заседанию в Европарламенте», - предположил Коваленко.

Аналитик также отметил, на сколько деградировала россия, чтобы в день рассмотрения резолюции о признании ее страной - спонсором терроризма подтвердить этот статус, нанеся удар по гражданской инфраструктуре.

«И чего они добились этим ударом? Как и всегда - ничего. Энергосистема не уничтожена. ВСУ продолжают контрнаступление. А россия всё стремительнее погружается в бездну. Что же. Набрали полные лёгкие воздуха. 2 недели», - сообщил Коваленко.

Напомним, в Молдове в результате ракетного удара по Украине везде остановили электроснабжение.

Президент Молдовы жестко ответила путинскому режиму.

Кроме того, Politeka.net писала о Пунктах несокрушимости, в которых украинцы могут получить помощь в случае долгого отсутствия электроэнергии.