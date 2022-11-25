Ситуация, которая возникла в Украине в результате нового массированного ракетного удара 23 ноября, может повториться.

Как известно, в результате новой атаки в домах по всей Украине исчезли электроэнергия, водоснабжение, отопление, возникли огромные проблемы со связью и интернетом.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, энергетическая система в результате удара, была разорвана на отдельные части.

«Это тяжелая ситуация, безусловно. Мы тренируемся с точки зрения выживания в 21 веке. Когда имеем рядом соседа-зверя», - отметил Подоляк в эфире канала Freedom.

По словам представителя ОП, ситуация может повториться, однако "кричать о том, что все пропало, что надо думать об эвакуации, убегать куда-то" никто не будет.

«Мы просто будем брать и ремонтировать», - говорит Подоляк, подчеркнув, что эта ситуация показала, что Украина способна с ней справиться.

«Более того, вы видели официальные заявления представителей Евросоюза. Так вот они предложили странам, причем и частному сектору и государственным органам, максимально помочь Украине с восстановлением и с приобретением дополнительных частей для единой энергосистемы. То есть, передать нам и части для ремонта, запасные части, передать нам дополнительные генераторы, дополнительные трансформаторы и так далее. Европа, не смотря на некоторую, небольшую еще нерешительность по осознанию того факта, что россия – это страна ничтожество, которая вполне может проиграть. Тем не менее, они максимально быстро включаются в решение в Украине той или иной ситуативной проблемы», - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что официальные представители Евросоюза после нового ракетного удара по инфраструктуре включились в предоставление дополнительной помощи и материалов, необходимых для восстановления энергосистемы.

Подоляк подчеркнул, что Украина будет пытаться защищать свою энергосистему, однако в случае возникновения новых проблем, будет все сделано для того, чтобы быстро отремонтировать.

Напомним, Подоляк предупредил украинцев о новых испытаниях.

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