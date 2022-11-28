В российском городе Омск произошел сильный пожар в торговом центре «Триумф».

Как сообщают российские СМИ, крупный пожар начался утром 28 ноября на первом этаже в складском помещении.

Огонь на площади 1350 кв.м., тушат 122 человека с привлечением 22 единиц техники.

Организована работа шести звеньев газодымозащитной службы.

О пострадавших пока не известно.

Местные СМИ сообщают, что в городе из-за пожара образовались огромные пробки.

Напомним, днем ранее, 27 ноябряв российском городе Ангарск произошел пожар на нефтехимическом предприятии.

Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров.

Ангарская нефтехимическая компания – крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по переработке и выпуску нефтепродуктов, входит в состав "Роснефти". АНХК является одним из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-террориста, ежегодно на предприятии перерабатывается до 9 миллионов тонн нефти.

Также сообщалось о пожаре в стояночном боксе с авто и заправленным бензовозом.

Кроме того, Politeka.net писала, что сильный пожар сгубил почти 40 человек.