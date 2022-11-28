Уходя с ЗАЭС российские оккупационные войска, должны будут уйти и из Энергодара. Пойдут ли на это оккупанты, давая ВСУ возможность расширить на левом берегу плацдарм?

На эту тему, как пишет Politeka.net, рассуждает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Напомним, ранее президент украинской компании "Энергоатом" Петр Котин сообщил о появившихся признаках того, что российские военные готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

"В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они, возможно, собираются покинуть ЗАЭС", - заявил Котин.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал убеждение, что россия удержать ЗАЭС не сможет.

По мнению советника главы ОП, Кремль рассчитывал, что сможет повторить сценарий оккупации Крыма, когда мировая общественность публично осудила вторжение, однако решила закрыть на это глаза.

«Россия и фактически, и юридически удержать Запорожскую АЭС не сможет. Мы в любом случае будем ее забирать», - подчеркнул Подоляк.

В свою очередь, Коваленко, комментируя вероятность освобождения Запорожской АЭС, пояснил, что это неотвратимо, но ни в ближайшие дни, ни в ближайшие недели этого не случится.

Эксперт также предположил, что положение российской группировки на Юге уже сейчас куда хуже, нежели он сообщал, отмечая их проблему с логистикой, нарастающую проблему с управлением и обеспечением и т.д. В связи с этим не исключено, что оккупационное командование, понимая бесперспективность пребывания там своих войск, готовит очередной нарратив для оправдания их бегства.

«Не исключено. Но, не исключено не означает, что так и есть на самом деле. Но, уходя с ЗАЭС российские оккупационные войска, должны будут уйти и из Энергодара», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале, добавив, что таким образом ВСУ завладеют операционно зоной, через которую смогут свободно действовать.

«Пойдут ли на это оккупанты, давая ВСУ возможность расширить на левом берегу плацдарм? Только при одном условии», - убежден Коваленко, добавив, что такое условие появится тогда, когда оккупанты потеряют контроль над Васильевкой, Орлянским, Днепрудным и в целом трассой Р-37.

А возможно это исключительно при контрнаступлении ВСУ, убежден Коваленко.

Комментируя перспективы контрнаступления в Запорожской области, эксперт высказал убеждение, что условия не сформированы и будут таковыми не ранее первого квартала 2023 года.

«С другой стороны, вспомним, когда был назначен Суровикин командующим группировкой РОВ и, когда прозвучало его интервью про трудные решения, с последующим выполнением этих решений. Почти полтора месяца им понадобилось, чтобы после анонса сбежать с правобережки под давлением ВСУ. Не могу исключать того, что когда ВСУ начнут продавливать россиян на Запорожском плацдарме, они резко используют нарратив про МАГАТЭ и покинут северо-западный выступ», - отметил Коваленко, добавив, что, возможно, так и будет, но не вближайшие дни и даже не через неделю.

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.

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