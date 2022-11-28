Об этом, как пишет Politeka.net, заявил своетник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

«Военнослужащие рф уйдут с Запорожской АЭС, так как их линия обороны постепенно отодвигается к границам РФ. Ведь, когда Россия захватила Крым и все международные представительства махнули рукой и сказали: "Ну ладно", то теперь такая история не пройдет», - заявил Подоляк, подчеркнув, что весь мир заявляет, что у "Росатома" нет никакой юридической силы над ЗАЭС.

«Эта станция исключительно украинская», — заявил Подоляк, выразив уверенность, что россияне не смогут удержать АЭС.

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил о разгроме оккупантов в раайоне Энергодара. Именно в этом городе расположена Запорожская АЭС.

«Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. 26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется», - сообщили в Генштабе ВСУ утром 28 ноября.

Отметим, что в «Энергоатоме» также увидели предпосылки к тому, что российские оккупанты готовятся покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

«Очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы покинуть, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти» - сообщил в прямом эфире телемарафона Президент НАЭК «Энергоатом»

Петр Котин подчеркнул, что «пока рано говорить, что российские военные уезжают с ЗАЭС», но можно сказать, что они «готовятся».

Напомним, украинцев предупредили, что эта неделя может стать такой же тяжелой, как прошлая.

Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.