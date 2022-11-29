Первым на церемонию прибыл Александр Лукашенко. Как сообщает Пул первого, от АП Лукашенко шел пешком.

Президент Беларуси возложил букет роз, постоял у гроба.

Напомним, Владимир Макей скончался внезапно в минувшую субботу, 26 ноября. Дипломату было 64 года.

Накануне Владимир Макей встречался с представителем Святого Престола в Беларуси – Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

По данным белорусских СМИ, Макей скончался от инфаркта у себя дома в Дроздах. Однако некоторые убеждены, что смерть Макея не является случайной.

Как сообщил российский оппозиционер Леонид Невзлин со ссылкой на источники, близкие к российским спецслужбам, Макея якобы отравили.

"Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в случае смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", - написал Невзлин.

Оппозиционер также сообщил, что смерть Макея вызвала панику в белорусских номенклатурных кругах, в том числе и у диктатора Лукашенко. Он приказал заменить своих поваров, обслугу и охрану, а его детям предоставлена дополнительная охрана.

«Диктатор никому не доверяет. Не без оснований он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка со вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим", - заявлял Невзлин.

В свою очередь политолог Андрей Пионтковский тоже отметил, что смерть Макея выглядит очень подозрительно. По его мнению, устранение Макея - это акция Москвы, поскольку Кремль всегда обвинял его за многовекторность Лукашенко.

Напомним, оккупанты готовятся перебросить подразделения из Беларуси.

Также сообщалось, что звезда Квартал 95 показал потешную пародию на Лукашенко.

Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко призвал к переговорам, вспомнив о "дружбе народов".