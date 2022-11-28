Белорусский диктатор Александр Лукашенко начал переживать за свою жизнь.

Такое мнение выразил в Твиттере российский оппозиционер Леонид Невзлин.

Невзлин считает, что внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея напугала Лукашенко.

"Диктатор никому не доверяет. Небезосновательно. Он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим", — написал российский оппозиционер.

Кроме того, Леонид Невзлин предположил, что смерть Макея могла быть неестественной.

"Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", — добавил Невзлин.

Напомним, 26 ноября стало известно о внезапной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея.

Дипломата не стало в возрасте 64 лет. Официально причину его смерти не называли. Белорусские СМИ назвали вероятной причиной смерти чиновника - инфаркт.

Напомним, Лукашенко передал угрозы путина о "полном уничтожении" Украины: "Призыв Киеву, чтобы он согласился на условия".

Также сообщалось, что Лукашенко внезапно заговорил о развале россии и беларуси: "Под обломками – наше место".

Кроме того, Politeka.net писала, лукашенко призвал к переговорам, вспомнив о "дружбе народов".