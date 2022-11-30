В российском Красноярске в ночь на 30 ноября произошел сильный пожар, который до сих пор не потушен.

Как сообщают российские СМИ, загорелся Торговый центр «Взлетка Plaza».

По предварительной информации, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек личного состава. Огонь локализован, но пока не потушен. Из-за пожара в районе ТЦ образовалась пробка, а маршрутные автобусы изменят схему движения.

О пострадавших пока не сообщается.

"Для рубрики, что сегодня горит в россии", "Заглавная буква Z на фасаде здания напоминает отметки на российской технике, которая обычно тоже горит", - комментируют кадры пожара в Сети.

Отметим, что минувшей ночью в россии также горел Торговый центр. Пожар в ночь на 29 ноября произошел в Омске, в ТЦ «Триумф».

Несколькими днями ранее в Москве загорелся торговый центр "Елоховский пассаж".

В сентябре сильный пожар вспыхнул в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".

Примечательно, что посетители полыхающего ТЦ решили воспользоваться моментом и кинулись обворовывать магазины. Очевидцы засняли, как были разграблены магазины с электронными сигаретами и меховыми изделиями.

Также напомним, что в россии в результате крушения вертолета погиб чемпион мира.