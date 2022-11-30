В россии начался новый сильный пожар, в этот раз возгорание произошло в городе Пермь.

Там, как сообщают российские СМИ, на территории ТЭЦ горит крыша цеха. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники.

Эвакуированы 500 человек, есть угроза перехода огня на другие здания.

Также масштабный пожар произошел в российском Волгограде - там загорелся склад пластиковой продукции. По сообщениям российских СМИ, площадь пожара - 1500 м2.

Ранее стало известно о сильном пожаре на нефтебазе в Брянской области. Там на площади 4 тыс. кв. м загорелись резервуары с нефтепродуктами. Возможной причиной ЧП российские СМИ называют снаряд, сброшенный с беспилотника.

Это военная нефтебаза, где располагается стратегический склад гсм минобороны рф.

Добавим, что в ночь на 30 ноября также пожар произошел в ТЦ Красноярска «Взлетка Plaza».

В соцсетях уже отметили резко увеличившееся количество пожаров и отмечают, что есть вероятность, что могут быть новые огненные ЧП, ведь день только начался.

«Нам нравится, как оно горит», «День бавовны и пожаров», - комментируют в Сети.

Ранее, вечером 29 ноября, в Курской области россии сообщали о звуках взрывов. После «хлопка» в регионе начались проблемы со светом.

Ранее пожар на нефтебазе произошел во временно оккупированном Донецке. Также пожар на нефтебазе произошел в оккупированной россиянам Макеевке.