Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечены более 80 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд.
Сведений о пострадавших или погибших пока не поступало.
В Сети уже появились кадры пожара, на которых можно увидеть, что над землей вырос огромный столб черного дыма.
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Напомним, что в ночь на 30 ноября также в россии загорелся очередной торговый центр.
В этот раз пожар произошел в Красноярске, в здании ТЦ «Взлетка-Plaza».
В Сети обратили внимание на букву Z в названии ТЦ, которую можно видеть на пылающей в Украине российской военной технике.
Ранее пожар на нефтебазе произошел во временно оккупированном Донецке. Также пожар на нефтебазе произошел в оккупированной россиянам Макеевке.
Также о сильном пожаре на нефтебазе сообщали власти Орловской области. Утверждалось, что якобы подрыв в селе Стальной Конь осуществил БПЛА.
Интересно, что до границы с Украиной от этого села приблизительно 200 километров, поэтому в Сети предположили, что речь идет о диверсии.
Шестого ноября нефтебаза вспыхнула в селе Головчино Белгородской области рф.
Неделей ранее «бавовна» случилась на нефтебазе в оккупированном Шахтерске Донецкой области.
Также напомним, что в россии в результате крушения вертолета погиб чемпион мира.