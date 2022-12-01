Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в МЧС страны.

В результате падения погибли два пилота – граждане россии 1979 и 1983 годов рождения.

Самолёт был частный и был зарегистрирован в Cловакии.

Известно, что воздушное судно летело из Еревана в Астрахань. На кадрах можно увидеть, что самолет в результате крушения развалилось на части и дотла сгорел.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате крушения вертолета Robinson-66 в россии погиб чемпион мира по высшему пилотажу.

Так, по данным российских СМИ, в вертолете на момент падения находились братья Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины прилетели на охоту в пятницу, и в воскресенье планировали возвращаться домой.

Управлял вертолетом 54-летний Александр который был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу.

Машина разбилась при взлете.

Ранее, 17 октября, на жилой дом Ейска упал самолет.

В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали более 20.

Всего через несколько дней, 23 октября, военный самолет упал на дом в Иркутске.

Кроме того, в Костромской области вечером 8 ноября разбился вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. В экстренных службах России заявили, что один человек погиб, еще четверо пострадали.