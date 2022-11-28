Поздним вечером 27 ноября в россии на территории Тверской области вертолет модели Robinson 66 совершил жесткую посадку.

В результате, как сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС, погибли два человека.

В Сети уже появились кадры с места крушения. Судя по ним, вертолет получил серьезные разрушения.

«Настолько жесткая, что и кусков то не собрать всех!», «Не взрыв, а хлопок. Не падение, а отрицательный рост. Не уничтожение медицины, а оптимизация. Не война, а специальная военная операция», «Отрицательный взлет», - обсуждают пользователи Сети манеру российских СМИ подачи информации.

По данным Telegram-канала Mash За штурвалом находился чемпион мира по высшему пилотажу.

Авиакатастрофа произошла в поле недалеко от деревни, примерно в трехстах метрах от дороги.

В вертолете находились братья Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины прилетели на охоту в пятницу, и в воскресенье планировали возвращаться домой.

Управлял вертолетом 54-летний Александр Курылев, который был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу.

При взлете Robinson-66 разбился.

Напомним, в россии участились авиакатастрофы и инциденты, связанные с авиатрнаспортом.

Так, 2 ноября, в России экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний", у которого лопнули четыре колеса. До этого у судов перевозчика отказывали системы навигации и возникали другие технические проблемы.

Ранее, 17 октября, на жилой дом Ейска упал самолет.

В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали более 20.

Всего через несколько дней, 23 октября, военный самолет упал на дом в Иркутске.

Кроме того, в Костромской области вечером 8 ноября разбился вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. В экстренных службах России заявили, что один человек погиб, еще четверо пострадали.

Также сообщалось о крушении российского вертолета в оккупированном Крыму.