В результате, как сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС, погибли два человека.
В Сети уже появились кадры с места крушения. Судя по ним, вертолет получил серьезные разрушения.
«Настолько жесткая, что и кусков то не собрать всех!», «Не взрыв, а хлопок. Не падение, а отрицательный рост. Не уничтожение медицины, а оптимизация. Не война, а специальная военная операция», «Отрицательный взлет», - обсуждают пользователи Сети манеру российских СМИ подачи информации.
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По данным Telegram-канала Mash За штурвалом находился чемпион мира по высшему пилотажу.
Авиакатастрофа произошла в поле недалеко от деревни, примерно в трехстах метрах от дороги.
В вертолете находились братья Александр и Дмитрий Курылевы. Мужчины прилетели на охоту в пятницу, и в воскресенье планировали возвращаться домой.
Управлял вертолетом 54-летний Александр Курылев, который был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу.
При взлете Robinson-66 разбился.
Напомним, в россии участились авиакатастрофы и инциденты, связанные с авиатрнаспортом.
Так, 2 ноября, в России экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний", у которого лопнули четыре колеса. До этого у судов перевозчика отказывали системы навигации и возникали другие технические проблемы.
Ранее, 17 октября, на жилой дом Ейска упал самолет.
В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали более 20.
Всего через несколько дней, 23 октября, военный самолет упал на дом в Иркутске.
Кроме того, в Костромской области вечером 8 ноября разбился вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. В экстренных службах России заявили, что один человек погиб, еще четверо пострадали.
Также сообщалось о крушении российского вертолета в оккупированном Крыму.