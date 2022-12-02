Речь, согласно официальному сообщению Генштаба ВСУ, идет о населенных пунктах Запорожской области – пгт Михайловке, города Пологи и села Инженерное.

Так, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. А в Инженерное и Пологах оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.

Тем временем в Бурчаке оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что пердвижение российских оккупантов в Запорожской области указывает на их неготовность оборонять ключевые позиции.

Эксперты подчеркивают, что российские войска могут выводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области, чтобы уменьшить влияние растущего количества украинских ударов по сосредоточениям российской живой силы и техники.

По словам экспертов, отход из Пологов является особенно примечательным, так как этот город находится на критически важной дорожной развязке, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак во время украинского контрнаступления без контроля над этой развязкой.

В свою очередь военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сообщил, что ожидается очередной «жест доброй воли» оккупантов, которые, отступая, «тянут с собой все, что могут».

«Ну, их мародерство уже никого не удивляет. Такая вот страна, такая армия, такие духовные скрепы. Мародерить, где возможно. В общем, жест доброй воли. Я бы уточнил, вынужденный жест доброй воли. Потому что украинская арта именно по этим населенным пунктам работала очень активно и успешно», - сообщил Сазонов.

Напомним, боец ВСУ рассказал о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Также сообщалось, что оккупанты попали в капкан на Донбассе.

Кроме того, Politeka.net писала, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.